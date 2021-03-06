Алёна Косторная: можно улыбаться везде, кроме пьедестала, потому что туда не попала

Чемпионка Европы Алёна Косторная прокомментировала своё прежнее заявление о том, что в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко она стала больше улыбаться.
«Улыбаться-то, может, я и больше стала. Да только не там, где надо. Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать где-то в углу после тренировки. Или можно улыбаться везде, кроме пьедестала, потому что просто туда не попала», — сказала Косторная в эфире Первого канала.
Скандальный переход фигуристки в академию «Ангелы Плющенко» состоялся в июле 2020 года. В сезоне-2020/2021 Косторная стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. В финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к прежнему тренеру.
Этери Тутберидзе приняла спортсменку на испытательный срок, поставив два условия: Косторная должна начать тренировки сразу же в той группе, куда её определят и восстановить до конца сезона тройной аксель.
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