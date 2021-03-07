Боброва: то, что сейчас происходит в мире фигурного катания, больше похоже на войну

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о своём опыте смены тренера, а также поделилась мнением о положении дел в фигурном катании в настоящее время.

«Сейчас это очень острая тема в мире фигурного катания! У меня дважды был опыт смены тренера, но сегодня я вам расскажу о позитивном варианте. Да, такое тоже бывает! Начну с того, что я очень уважаю специалистов, которые чётко понимают, в какой области они работают, и делают это на все 100! Тренер, который ставит на коньки маленьких детей, вряд ли доведёт спортсмена до Олимпийских вершин. Тогда как, к примеру, Александру Жулину совсем не обязательно помогать малышам делать первые шаги на льду, чтобы в дальнейшем выиграть с ними Олимпиаду. Также есть тренеры, которые со своими спортсменами выигрывают все медали юниорских первенств, но никак не могут довести их до вершин на взрослых соревнованиях.



Когда я поняла, что у своего первого тренера я осталась самой взрослой в группе, то мы с мамой приняли решение попробовать перейти в более старшую группу. В тот момент на СЮПе (каток в Москве) была на пике карьера тандема Ирина Слуцкая – Жанна Громова.



В группу к Жанне Фёдоровне было очень сложно попасть. Был жёсткий отбор из 40 детей! Из них она взяла только пятерых, в том числе и меня. Уж не знаю, какую перспективу она во мне углядела, ведь я прыгала только двойные и недокрученный дупель.️ Но я была этому безумно рада!

Правда, через месяц она захотела меня выгнать. Тут за меня вступилась очень бойкая бабушка одной из спортсменок и сказала, что за 2 недели ОФП она приведёт меня в форму, и я запрыгаю как никогда! Громова знала эту бабушку и понимала, что та мне спуску не даст! И согласилась оставить меня на испытательный срок.

Но волею судьбы, как раз через неделю после случившегося, поступило предложение перейти в танцы на льду, чем я, как вы понимаете, с удовольствием воспользовалась. С обоими тренерами мы остались в самых замечательных отношениях! И я этому безумно рада!



Конечно, то, что сейчас происходит в мире фигурного катания, больше похоже на войну… Переходы, возвращения, споры, куча интервью, домыслы, недосказанность… В наше время такого не было. Я только хочу пожелать всем-всем счастья, добра и нахождения правильного пути для каждого!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».