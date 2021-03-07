Бестемьянова: для Косторной большое счастье, что Тутберидзе согласилась её принять обратно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением о возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе.



«Мне кажется, для желающей вернуться Алёны это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась её принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них всё получилось. Но если Этери Георгиевна взялась, значит она что-то видит и знает что делать.

Делать прогнозы о перспективах их сотрудничества считаю делом неприличным. Надо дать им спокойно поработать и выйти на первый турнир. Тогда и посмотрим, что получится», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Переход Косторной в академию «Ангелы Плющенко» состоялся в межсезонье-2020. В сезоне-2020/2021 Косторная стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. В финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме (Швеция), после чего решила вернуться к прежнему тренеру.