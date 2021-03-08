Медведевой дарили мишку, Бузова посылала сердечки, Загитова прыгала лутц. Лучшие фото шоу

7 марта в Москве на арене «Мегаспорт» к 8 марта Илья Авербух приготовил грандиозный гала-концерт на льду. Почитатели шоу «Ледниковый период» увидели вживую полюбившихся участников десятого сезона: Ольгу Кузьмину и Александра Энберта, Яну Хохлову и Вячеслава Чепурченко, Регину Тодоренко и Романа Костомарова, Ольгу Бузову и Дмитрия Соловьёва, Оксану Домнину и Вольфганга Черни.
Наряду с участниками проекта, на лёд вышли прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. А также действующие члены сборной Российской Федерации по фигурному катанию: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Берестовская, Николай Колесников. Алина Загитова и Евгения Медведева представили два незабываемых номера.
Лучшие фото с гала-шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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