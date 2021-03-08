Софья Самодурова: говорят, Шакира приезжала на шоу Алексея Мишина. Кто её видел?

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала фото с ледового шоу, посвящённого 80-летнему юбилею тренера Алексея Мишина.
«Говорят, что вчера приезжала в Питер Шакира на шоу Алексея Мишина, чтобы поздравить его с юбилеем! Кто её видел?» — написала Самодурова.
Пост доступен в «инстаграме» Софьи Самодуровой
Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» 2018 года, серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» 2018 года. Самодурова родилась в Красноярске, но с детства живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. На данный момент она занимается в группе Алексея Мишина.
Помимо Самодуровой, учениками Алексея Мишина также являются Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Каролина Костнер, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда.
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