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Аделина Сотникова: решила померить парики. Мне кажется, очень даже неплохо

Аделина Сотникова: решила померить парики. Мне кажется, очень даже неплохо
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о своей детской причёске и опубликовала фотографии в париках.

«Когда-то очень давно в детстве мне мама подстригла волосы аналогично такой прически как на фото — с чёлкой и каре. Когда увидела это фото детства, очень долго смеялась, потому что мне вообще не шла такая причёска. Вчера решила померить такие парики. Мне кажется, очень даже неплохо. А как вам?» — подписала снимки Сотникова.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

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