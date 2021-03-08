Аделина Сотникова: решила померить парики. Мне кажется, очень даже неплохо
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о своей детской причёске и опубликовала фотографии в париках.
«Когда-то очень давно в детстве мне мама подстригла волосы аналогично такой прически как на фото — с чёлкой и каре. Когда увидела это фото детства, очень долго смеялась, потому что мне вообще не шла такая причёска. Вчера решила померить такие парики. Мне кажется, очень даже неплохо. А как вам?» — подписала снимки Сотникова.
Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
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