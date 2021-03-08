Валиева — о Тутберидзе: чувствую ту силу и уверенность, которые она мне посылает

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала, какие советы своего тренера Этери Тутберидзе запомнит на всю жизнь.
«Слова Этери Георгиевны — это очень личное, они сказаны только мне и поэтому я не могу их делать достоянием для всех. Могу сказать только одно, выходя на лёд на соревнованиях, я точно знаю, что она сделала всё возможное, чтобы я выступила хорошо. Она верит в меня, стоя за бортиком, переживает за меня. Я чувствую ту силу и уверенность, которые она мне посылает, и это помогает справиться с волнением и с элементами. Мне всегда хочется порадовать её своим прокатом, показать, что всё, что в меня вложено – не зря.
В чём феномен преподавания Этери Тутберидзе? Всё очень просто: она фанатично любит фигурное катание, она очень творческая личность, она точно видит, какая музыка и какой образ подойдут тому или другому спортсмену, живёт программами всех своих спортсменов, она нашла тренеров-единомышленников. И, конечно, Этери Георгиевна умеет работать всегда: днём и ночью, семь дней в неделю, 12 месяцев в году. Я не знаю ни одного другого тренера, который бы столько работал!» — приводит слова Валиевой La Personne.
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