Олимпийский чемпион Урманов рассказал, какие фигуристы нравятся его тренеру Мишину

Олимпийский чемпион Алексей Урманов объяснил, в чём секрет успеха его тренера Алексея Мишина, который 8 марта отметил юбилей – 80 лет.

«На мой взгляд, секрет успеха Алексея Мишина прост. Он — энергичный, всё время ищущий, креативный, идущий в ногу со временем трудоголик. И в результате – одно из главных лиц в фигурном катании: профессор, стратег, новатор.

Я всегда, когда тренировался с Мишиным, имел своё мнение и не стеснялся его высказывать, мы спорили, дискутировали. И, мне кажется, Алексею Николаевичу это в какой-то мере нравилось. Ведь если человек безликий – ему не очень интересно. Мишин всегда говорит, что из пай-мальчика или пай-девочки ничего не получится, и я, наверное, с ним соглашусь.

Очень сильно он повлиял на меня не только на льду, но и в бытовых условиях. Ему не надо, чтобы его подопечный говорил: «Зачем мне голова – я в неё ем». Мишину важно, чтобы его фигурист был умненький, сообразительный, культурно воспитанный.

Желаю Алексею Николаевичу здоровья и творческих успехов. Со всем остальным у него всё в порядке, остаётся двигаться дальше!» — приводит слова Урманова «Советский спорт».