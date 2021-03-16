Елена Ильиных: как же сильно всё меняется с появлением ребёнка, особенно «Инстаграм»

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных призналась, что её жизнь сильно изменилась после рождения ребёнка.
«Как же сильно всё меняется с появлением ребёнка в жизни, особенно „Инстаграм“. Не обессудьте, просто так кайфово наблюдать за чем-то новеньким, хочется запечатлеть и не упустить момент, поэтому моя камера сейчас направлена исключительно на сыночка», — написала Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных
Елена Ильиных состоит в отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным. 16 января 2020 года у пары родился сын, которого назвали Миром.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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