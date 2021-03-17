Американский эксперт — о группе Этери Тутберидзе: ребята, вам нужно больше хореографов
Американский эксперт Дэвид Лиз предположил, что группе тренера Этери Тутберидзе не хватает хореографов и Даниил Глейхенгауз не может ставить всем ученикам программы высокого уровня.
«Они явно не тратят много времени на все эти программы. Их собирают, словно на конвейере. В их группе так много фигуристов. Глейхенгауз ставит программы для всех. Ребята, вам нужно больше хореографов. Но, может, они поняли, что это дорого в финансовом плане, а свои оценки они получат в любом случае, так что – какая разница?» — сказал Лиз в подкасте The Skating Lesson.
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Американский эксперт — о Данииле Глейхенгаузе: я не понимаю, как он слушает музыку
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