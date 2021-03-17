Туктамышева показала экипировку сборной России по фигурному катанию на ЧМ. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографии, на которых можно посмотреть, как выглядит новая экипировка сборной России по фигурному катанию, которая будет использоваться на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Турнир пройдёт с 22 по 28 марта.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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