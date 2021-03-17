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Мишин рассказал, кто будет сопровождать его учеников на ЧМ по фигурному катанию

Мишин рассказал, кто будет сопровождать его учеников на ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что своих учеников на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) будет сопровождать он и Татьяна Прокофьева. Из подопечных Мишина в соревнованиях примут участие Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«На чемпионат мира вместе с Туктамышевой, Колядой и Семененко поеду я и Татьяна Прокофьева.
Доставят ли нам эти ограничения неудобство? Мы в состоянии справиться со всем вдвоем», — приводит слова Мишина Sport24.

Ранее Туктамышева разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых можно увидеть, как выглядит новая экипировка сборной России, которая будет использоваться на чемпионате мира. Напомним, турнир пройдёт с 22 по 28 марта.

Туктамышева показала экипировку сборной России по фигурному катанию на ЧМ. Фото
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