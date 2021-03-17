Туктамышева — о победе на ЧЕ 2015 года: думала, если буду вторая, наверное, не переживу

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева вспомнила о своей победе на чемпионате Европы 2015 года в Стокгольме (Швеция). Напомним, именно в Стокгольме с 22 по 28 марта пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.

«Это был мой самый лучший сезон по результатам, но не самый лучший по технике. И, в принципе, сейчас, когда пересматриваю иногда свои старые записи, вижу свой прогресс. То есть, и в катании, и в артистизме, и во вращениях я вижу, как за эти шесть лет стала лучше как фигуристка, слава богу, что не застряла на одном уровне. Наверное, Европа была самым лучшим стартом в сезоне, потому что на чемпионате мира, несмотря на то, что я сделала аксель в короткой программе, допустила мелкие ошибочки.

На Европе было всё идеально – вот насколько я могла откататься хорошо, настолько я и откатала. И это был один из самых, наверное, эмоциональных стартов. Я помню эти секунды, они у меня на всю жизнь в голове засели, когда мы с Леной (Радионовой. – прим. «Чемпионата») шли очень-очень близко. Это было так интересно, каждый старт это было безумно интересно – кто победит, у кого более стальные нервы. Какая-то интрига оставалась до конца всё время. И я помню эти секунды ожидания, когда думала: «Сейчас откатала максимум, который могла сделать. Если я буду вторая, я наверное этого не переживу». И я смотрю – я первая, обошла Лену буквально на один балл. Я просто была так рада, и эти эмоции были намного сильнее, чем на чемпионате мира. Потому что на мире у меня было преимущество в 10 баллов, и я понимала, что если не допущу грубых ошибок, сделаю всё спокойно, то выиграю. Не то, чтобы я была со спокойной душой, но я понимала, что у меня достаточно хорошие шансы выиграть. А на Европе я была настроена очень серьёзно, но это было круто. В Стокгольме поучился хороший старт», — приводит слова Туктамышевой «Олимпийский канал».