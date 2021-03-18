Елизавета Туктамышева: очень хочется выехать в Европу

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева пожаловалась, что пандемия коронавируса осложнила поездки в Европу, но подчеркнула, что не слишком переживает по этому поводу.
«В целом, не так сильно всё поменялось. Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила.
В плане тренировок мы занимались онлайн. И я поняла ситуацию, поняла, как адаптироваться к ней. Я себя всё время дома занимала какими-то делами», — приводят слова Туктамышевой «Известия».
В настоящее время Туктамышева готовится к чемпионату мира, который пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.
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