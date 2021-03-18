Туктамышева ответила на вопрос, когда закончит карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, когда уйдёт из спорта.

«Посмотрим. Не могу ничего точно сказать. Конкретной цели кататься до определённого возраста у меня нет. Буду выступать, пока позволяет моё тело», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!