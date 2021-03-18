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Анна Щербакова назвала главную вещь, которой научилась в спорте

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о главной вещи, которой научилась в спорте.

«Верить в себя и рассчитывать только на свои силы», — рассказала спортсменка в интервью журналу Marie Claire.

Также она ответила на вопрос, как не потерять концентрацию, когда на тебя смотрят миллионы глаз.

«Научиться заряжаться этой энергией и получать от этого удовольствие», — сказала спортсменка.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России международного класса.

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