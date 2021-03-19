Никита Кацалапов оценил свою готовность к чемпионату мира по фигурному катанию

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал об ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.
«Мы постепенно набирали форму, делали всё это под надзором врачей. К финалу Кубка России подготовились достаточно хорошо, хотя и не без проблем. Отдохнули пару дней после финала, затем сразу вышли на лёд и всю неделю не просто тренировались, с нагрузкой, себя не отпускали.
Мы не устали во время финала. Это во-первых. Потому что у нас, можно сказать, сезон только начался. Мы себя хорошо чувствовали, это во-вторых. С нагрузкой стали работать, и всё шло гладко, хорошо. Съездили в Питер на шоу Алексея Николаевича Мишина и затем в полную силу, жёстко тренировались дома», — цитирует Кацалапова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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