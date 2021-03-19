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«Было очень страшно». Виктория Синицина рассказала, как перенесла коронавирус

«Было очень страшно». Виктория Синицина рассказала, как перенесла коронавирус
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о переживаниях, связанных с коронавирусом, который она перенесла в ходе сезона-2020/2021.

«Заболела сильно. Было очень плохо. Высокая температура, со всеми вытекающими. Поначалу думала, пройдёт, дома отлежусь, вылечусь. Но когда поняла, что всё намного серьёзнее, позвонила Никите, Александру Вячеславовичу (Кацалапову и Жулину. – Прим. «Чемпионата»). Они сразу сказали: «Скорую вызывай», потому что у меня аж руки сводило, трясло так… Было очень страшно: одна дома, понимаю, что теряю контроль. Не дай бог, и никто не поможет.

В первый раз в жизни в больницу попала. Шесть дней провела там. Потом две недели дома находилась, восстанавливалась», — цитирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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