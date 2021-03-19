Плющенко: Трусова долго занималась по одной системе, у меня совсем другая

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о целях 16-летней Александры Трусовой на первый в её карьере чемпионат мира.
«Наша главная цель на чемпионате мира – достойно выступить. Саша должна сделать то, что она может. Это её первый чемпионат мира среди взрослых, но мы не соревнуемся с японцами или нашими соотечественниками. Наша цель, чтобы она соревновалась с собой.
Раньше она, исполняя все свои четверные прыжки, старалась показать максимум, на что способна. На мой взгляд, ей не нужно заострять внимание на них. Она уже умеет прыгать. Главное — выполнить свою работу. Мы много работали с её катанием, интерпретациями, художественным выражением. Она научилась по-другому чувствовать музыку. Фигурное катание должно быть артистичным.
Саша очень сильный человек. Она никогда и ничего не хочет делать завтра, она хочет сделать это сейчас. Она ужасно много работает. Со спортивной точки зрения, это, конечно, здорово, что она выкладывается по максимуму на каждой тренировке и хочет быть номером один. Но необходимо сдерживать её, она всё время хочет делать больше и быстрее. Торопиться не стоит, она в пубертатном периоде. Это тоже нужно учитывать.
Саша долго занималась по одной системе, у меня совсем другая. Я никогда не ругаю детей и не оскорбляю их», – приводит слова Плющенко Dagens Nyheter.
В межсезонье Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе.
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