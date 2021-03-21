Виктория Волчкова: хочу вернуть Константинову на уровень, который у неё был в лучшие годы

Тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова поделилась мнением о работе с фигуристкой Станиславой Константиновой.



«Что стало решающим аргументом в пользу того, чтобы взять Константинову? То, что она взрослая, сложившаяся спортсменка и точно понимает, чего она хочет. Плюс Стася — очень интересный человек, личность. И потрясающе красиво катается. Когда фигурист способен так кататься, более молодые спортсмены могут очень многому научиться, даже просто наблюдая со стороны. Кроме того, мне хочется дать ей возможность продлить карьеру фигуристки. Чтобы ей не пришлось кусать локти, понимая, что до конца себя не реализовала.

Где сейчас могла бы себя реализовать взрослая фигуристка? Этих ниш очень мало, к сожалению. Даже вероятность участия в Гран-при сводится к минимуму — вакансии занимают более молодые девочки. Я вообще сейчас не думаю о том, на какой уровень в плане результата мы сможем подняться. Прежде всего хотелось бы вернуть Константинову на тот уровень исполнения элементов, на котором она находилась в свои лучшие годы. А дальше, как говорится, время покажет. Если Стася окажется способна бороться за попадание в сборную на чемпионате России, это будет хороший шаг для неё самой», — приводит слова Волчковой «RT на русском».