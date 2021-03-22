Тамара Москвина: чемпионаты мира без зрителей ещё не проходили. Ну и что?

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о том, как отсутствие зрителей повлияет на выступление спортсменов на чемпионате мира. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
«Чемпионаты мира без зрителей ещё не проходили. Ну и что? В Стокгольме не будет ажиотажа как такового: когда зритель поддерживает, зритель вдохновляет, зритель аплодирует, и спортсмены заводятся от реакции публики. Но спортсмены должны выполнять свое задание по программе.
И мы, тренеры, тоже знаем, что в Стокгольме зрителей не будет и стараемся научить спортсменов предполагать, что публика будет, и для пустых трибун надо работать так, будто это зрители. Как раз этим моментам мы также уделяли внимание на тренировках», — цитирует Москвину пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
От Москвиной на чемпионате мира выступят две пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
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