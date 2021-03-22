Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на чемпионате мира, Трусова — три

Стало известно, какой контент заявили фигуристки на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
Анна Щербакова в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной программе Щербакова исполнит четверной флип. Это будет единственный её четверной прыжок на турнире.
Александра Трусова исполнит на турнире три четверных прыжка. В короткой программе Трусова исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп, а в произвольной — четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.
Елизавета Туктамышева в короткой программе заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной программе Туктамышева исполнит два тройных акселя: сольный и в каскаде.
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
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