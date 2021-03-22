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Ирина Слуцкая: мои дети говорят — «полный кринж, крипово». Что?

Ирина Слуцкая: мои дети говорят — «полный кринж, крипово». Что?
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что не всегда понимает своих детей.

«Мои дети разговаривают на инопланетном языке. Я половину не понимаю, только догадываюсь. Вот посмотрели мы все вместе фильм и я спрашиваю: как вам? И они мне: «полный кринж», «крипово»! Что? Переведите маме!

Артём на днях попросил «задонатить» ему на новые кроссовки. Ну, когда они просят деньги, я и без слов, конечно, понять могу. Но… задонатить? Серьёзно? В общем я поняла, что пора нам составлять словарь-переводчик с подросткового на русский.

И для первой «главы» мне удалось собрать вот что:

Кринж = стыд.
Крипово = страшно и мерзко
Донатить — от слова «донат» — добровольное финансовое вложение, пожертвование.

Целая наука. Будем постепенно пополнять словарик», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.

Ирина Слуцкая: посмотрите, что я откопала. Это одна из моих самых любимых фотосессий
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