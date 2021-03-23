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Тутберидзе и Плющенко помирились в новом стикерпаке «Чемпионата»

Тутберидзе и Плющенко помирились в новом стикерпаке «Чемпионата»
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Для всех любителей фигурного катания «Чемпионат» подготовил новый стикерпак в Телеграм — «Ход коньком». В нём собраны как популярные мемы и крылатые фразы, так и прямые цитаты героев с фото.

Загружайте, выражайте эмоции с помощью любимых спортсменов и следите вместе с нами за чемпионатом мира по фигурному катанию!

Напомним, за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).

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