Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Татьяна Тарасова обратилась к фигуристам сборной России перед ЧМ в Стокгольме

Татьяна Тарасова обратилась к фигуристам сборной России перед ЧМ в Стокгольме
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась с напутственными словами к фигуристам сборной России, которые выступят на чемпионате мира в Стокгольме.

«В Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который мы так ждали! Желаю всем нашим девочкам и мальчикам из нашей прекрасной сборной здоровья. Чтобы они смогли сделать всё по максимуму! А мы болеем!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

В сборную России вошли Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Тревожный симптом. Неужели Щербакова подошла к чемпионату мира не в лучшей форме?
С одним четверным прыжком Анне будет очень сложно победить Трусову. Или команда Тутберидзе просто идёт на хитрость?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021