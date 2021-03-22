Татьяна Тарасова обратилась к фигуристам сборной России перед ЧМ в Стокгольме

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась с напутственными словами к фигуристам сборной России, которые выступят на чемпионате мира в Стокгольме.
«В Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который мы так ждали! Желаю всем нашим девочкам и мальчикам из нашей прекрасной сборной здоровья. Чтобы они смогли сделать всё по максимуму! А мы болеем!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
В сборную России вошли Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.
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