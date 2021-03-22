Александра Трусова исполнила четверной флип на тренировке перед ЧМ-2021

Российская фигуристка Александра Трусова на официальной тренировке перед чемпионатом мира в Стокгольме прыгнула четверной флип с риппоном (поднятыми руками).
Видео можно посмотреть на фан-странице Александры Трусовой в «Инстаграме».
Также Трусова исполнила четверной тулуп, четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом, четверные лутц и сальхов, а также два тройных акселя. Ещё один аксель в 3,5 оборота Александра сделала в тренировочном прокате короткой программы, в который также включила тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп.
Отметим, что в заявленном контенте Трусовой на турнир в короткой программе нет тройного акселя, а также четверных флипа и сальхова.
Короткая программа женщин откроет чемпионат мира в среду, 24 марта, в 12:00 мск. Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 26 марта.
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