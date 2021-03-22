Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Арутюнян сравнил «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию с аналогичным на чемпионате США

Арутюнян сравнил «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию с аналогичным на чемпионате США
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Известный тренер Рафаэль Арутюнян, работающий с американским фигуристом Нэйтаном Ченом, сравнил «пузырь» на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме с аналогичным на первенстве США и этапе Гран-при Skate America.

«Американцы уже наработали определённый опыт и делают все эти штуки очень хорошо. С другой стороны, шведам сложнее: сделать «чистую» зону для такого большого числа людей всё же не так просто», — приводит слова Арутюняна RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренирующиеся под его руководством, вместо участия в финале Кубка России поехали на турнир в Нидерланды, чтобы попробовать побывать в «пузыре» и понять, что это такое.

Траньков объяснил, зачем Тарасова и Морозов вместо финала КР выступили в Нидерландах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021