Арутюнян сравнил «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию с аналогичным на чемпионате США

Известный тренер Рафаэль Арутюнян, работающий с американским фигуристом Нэйтаном Ченом, сравнил «пузырь» на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме с аналогичным на первенстве США и этапе Гран-при Skate America.
«Американцы уже наработали определённый опыт и делают все эти штуки очень хорошо. С другой стороны, шведам сложнее: сделать «чистую» зону для такого большого числа людей всё же не так просто», — приводит слова Арутюняна RT.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).
Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренирующиеся под его руководством, вместо участия в финале Кубка России поехали на турнир в Нидерланды, чтобы попробовать побывать в «пузыре» и понять, что это такое.
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