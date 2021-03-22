Ягудин прокомментировал три падения Трусовой во время тренировки произвольной программы

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал три падения российской фигуристки Александры Трусовой во время тренировки произвольной программы перед стартом чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

Трусова выполнила два четверных прыжка из пяти. После выполненных флипа и сальхова Александра упала с тулупа и дважды с лутца.

«Здорово, конечно, Саша прыгает, но поди реши, что правильнее: тот же лутц вышел недокрученным, значит, засчитан будет как тройной, ещё и с падением. Вот и получается, что всё преимущество, полученное за счёт первых двух четверных, сводится на ноль последующими падениями», — приводит слова Ягудина RT.

Короткая программа у женщин откроет чемпионат мира в среду, 24 марта, в 12:00 мск. Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 26 марта.