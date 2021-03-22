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Ягудин прокомментировал три падения Трусовой во время тренировки произвольной программы

Ягудин прокомментировал три падения Трусовой во время тренировки произвольной программы
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал три падения российской фигуристки Александры Трусовой во время тренировки произвольной программы перед стартом чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

Трусова выполнила два четверных прыжка из пяти. После выполненных флипа и сальхова Александра упала с тулупа и дважды с лутца.

«Здорово, конечно, Саша прыгает, но поди реши, что правильнее: тот же лутц вышел недокрученным, значит, засчитан будет как тройной, ещё и с падением. Вот и получается, что всё преимущество, полученное за счёт первых двух четверных, сводится на ноль последующими падениями», — приводит слова Ягудина RT.

Короткая программа у женщин откроет чемпионат мира в среду, 24 марта, в 12:00 мск. Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 26 марта.

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