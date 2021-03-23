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Бестемьянова — о ЧМ: давайте замрём и будем молиться за наших фигуристок

Бестемьянова — о ЧМ: давайте замрём и будем молиться за наших фигуристок
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта.

«Российский пьедестал у женщин? Нельзя заранее людей на пьедестал ставить. Они же откататься должны, такая серьёзная работа должна быть проведена. Конечно, мы верим и болеем за них. Желаем удачи, чтобы всё получилось и сложилось. Это очень трудно. Давайте замрём на какое-то время и будем молиться за них. Главная опасность для наших девочек? Конечно, Кихира.

Что касается шансов у мужчин, то за первое и второе место вряд ли нам удастся побороться. И Ханю, и Чен — очень сильные фигуристы. Но главное, чтобы наши ребята набрали столько баллов, чтобы было максимальное участие на Олимпиаде», — рассказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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