Алексей Урманов назвал главную угрозу для Щербаковой, Трусовой и Туктамышевой на ЧМ

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов предположил, что наибольшую угрозу для российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме представляет сборная Японии. Напомним, за сборную России выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, лидером японской команды является Рика Кихира.

«Задача на чемпионат мира — золото как минимум, как максимум — весь пьедестал. Я наблюдал за тренировками наших девочек, которые сейчас находятся в хорошей кондиции. Они готовы сражаться за самые высокие места. Я имею в виду Трусову и Щербакову, есть и Туктамышева. Она чемпионка мира 2015 года, Лизу тоже не стоит списывать со счетов.

Но в то же время не стоит расслабляться — это чемпионат мира. Здесь очень большая конкуренция. Главную угрозу для наших девочек представляет Япония, а для парней — США. Это очень серьёзные ребята.

Что касается условий проведения, это самый сложный ЧМ. Но все, кто здесь присутствует, находятся в одинаковых условиях, все испытывают сложности. Надо посмотреть, как отдельные спортсмены будут с ними справляться. Одна из главных сложностей — отсутствие возможности выйти на улицу. Есть только маленький балкончик на 11-м этаже, который опрометчиво называется «зоной променада». Не думаю, что этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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