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Илья Авербух — Максиму Маринину: у тебя необыкновенная и очень красивая семья!

Илья Авербух — Максиму Маринину: у тебя необыкновенная и очень красивая семья!
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения олимпийского чемпиона Максима Маринина. Сегодня, 23 марта, ему исполняется 44 года.

«Максим! Твоя верность себе, близким и делу всегда вызывали во мне глубокое уважение! Ты очень талантлив и скромен одновременно. Мне приходится по душе твоя тактичность во всех насущных вопросах, страсть к новым знаниям и доброта тонкой иронии. Ты прекрасный муж и отец, у тебя необыкновенная и очень красивая семья! Я желаю тебе и твоим родным крепкого здоровья и счастья! У нас с тобой большие планы на этот год, новые проекты и возможности. Я очень этому рад и счастлив идти с тобой вместе плечом к плечу на протяжении стольких лет. С днём рождения, мой друг!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

Гражданская жена Маринина — балерина Наталья Сомова. У них родились сын Артемий и дочь Ульяна.

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