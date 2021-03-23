Нина Мозер: у Коляды потрясающая программа

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала об ожиданиях от выступления Михаила Коляды на чемпионате мира в Стокгольме.

«Понятно, что в мировом фигурном катании есть два явных лидера. Но шансы Миши Коляды я рассматриваю тоже достаточно высоко. В начале сезона мне задавали вопрос по поводу наших ребят, и как-то все списывали Мишу из фаворитов. Я же говорила, что жду от Миши многого. Потому что то, что с ним сделал профессор Алексей Николаевич Мишин, вызывает восхищение.

Профессор умеет давать возможность спортсменам становиться чемпионами. И это ожидание оправдалось: у Коляды потрясающая программа. И главное, Миша стал кататься стабильно и уверенно. Дай бог ему со всем справиться, надеюсь, он выступит в Стокгольме достойно и будет на пьедестале», — цитирует Мозер «Советский спорт».