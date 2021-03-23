Мозер: думаю, полностью российского пьедестала в женском одиночном катании на ЧМ не будет

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась ожиданиями от соревнований женщин на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Я в последнее время предпочитаю не говорить про другие специализации, это не моя история. Но мне нравится Лиза Туктамышева за свой характер, долготерпение. Очень нравится Аня Щербакова – лёгкая, воздушная, красивая девушка. Обеих люблю, и очень жаль, что нельзя разделить пьедестал.



Не надо забывать и про Сашу Трусову. Все три наших фигуристки претендуют на медали. Но, думаю, не будет полностью российского пьедестала, однако верю, что золото приедет в Россию», — приводит слова Мозер «Советский спорт».

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует завтра, 24 марта.

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