Александра Трусова сделала пять четверных прыжков на тренировке на чемпионате мира
Фигуристка сборной России Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков на тренировке на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Об этом информирует «Р-Спорт».
Сообщается, что Трусова под музыку произвольной программы сделала четверной флип, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, а после каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный тулуп в четыре оборота. Падений спортсменка не допустила.
Напомним, помимо Трусовой в женском одиночном катании за Россию выступят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
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