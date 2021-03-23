Александра Трусова сделала пять четверных прыжков на тренировке на чемпионате мира

Фигуристка сборной России Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков на тренировке на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Об этом информирует «Р-Спорт».

Сообщается, что Трусова под музыку произвольной программы сделала четверной флип, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, а после каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный тулуп в четыре оборота. Падений спортсменка не допустила.

Напомним, помимо Трусовой в женском одиночном катании за Россию выступят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!