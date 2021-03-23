Александра Трусова: цель на ЧМ — откатать чисто обе программы и сделать всё, что могу

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от первых тренировочных занятий на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция).



«Очень хорошая арена. Мне очень нравятся лёд и размер льда. Жаль, что без зрителей. Их поддержка для меня очень важна, но, надеюсь, что всё будет хорошо.

Чему научилась у Плющенко? Поменялось очень многое, и научилась тоже многому. У него необычные задания. Могу сказать, что мне очень нравится. Цели на чемпионат мира? Откатать чисто обе программы и сделать всё, что могу», — сказала Трусова в интервью Fuji TV.

Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине (Италия) и на чемпионате Европы.