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Александра Трусова: цель на ЧМ — откатать чисто обе программы и сделать всё, что могу

Александра Трусова: цель на ЧМ — откатать чисто обе программы и сделать всё, что могу
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от первых тренировочных занятий на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция).

«Очень хорошая арена. Мне очень нравятся лёд и размер льда. Жаль, что без зрителей. Их поддержка для меня очень важна, но, надеюсь, что всё будет хорошо.

Чему научилась у Плющенко? Поменялось очень многое, и научилась тоже многому. У него необычные задания. Могу сказать, что мне очень нравится. Цели на чемпионат мира? Откатать чисто обе программы и сделать всё, что могу», — сказала Трусова в интервью Fuji TV.

Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине (Италия) и на чемпионате Европы.

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