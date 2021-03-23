Олимпийскую чемпионку Дюамель обвинили в расизме из-за её слов в адрес Анны Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель призналась, что столкнулась с обвинениями в расизме после слов, сказанных ею в адрес российской фигуристки Анны Щербаковой.



«Она такая хрупкая, но я не могу наслаждаться её катанием, потому что она выглядит очень болезненной. Я хотела бы, чтобы победительница была разносторонне развитым человеком и радовалась победам. Для неё это не должно быть пыткой», — сказала Дюамель на канале The Skating Lesson в YouTube.

Вскоре после этого Меган на своей странице в «Твиттере» рассказала, что её стали обвинять в расизме.

«Я была уверена, что говорила лишь положительные вещи о каждом фигуристе, которого мы обсуждали. Меня назвали расисткой только потому, что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Хотя сама фигуристка и её команда открыто заявляли, что в этом сезоне она несколько раз болела. И это факт», — написала Дюамель.

Напомним, в начале сезона Щербакова перенесла пневмонию.

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