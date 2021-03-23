Россияне узнали стартовые номера в короткой программе спортивных пар на ЧМ

На чемпионате мира — 2021 по фигурному катанию состоялась жеребьевка короткой программы в соревнованиях спортивных пар.



Первыми из российских парников выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 17-й стартовый номер. Фигуристы оказались в пятой разминке. Примерное время выхода на лёд Мишиной и Галлямова — 23:17 мск. Ещё две пары, представляющие сборную России, попали в шестую разминку. Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили 21-й стартовый номер, а Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, — 22-й. Тарасова и Морозов появятся на льду приблизительно в 23:50, а Козловский и Бойкова — в 23:56.

Спортивные пары исполнят короткую программу завтра, 24 марта. Начало — в 20:30 по московскому времени.

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