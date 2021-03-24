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Слуцкая: Первый канал вместо ЧМ покажет футбольный матч. Слов нет, как так? Очень обидно

Слуцкая: Первый канал вместо ЧМ покажет футбольный матч. Слов нет, как так? Очень обидно
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала решение Первого канала отменить прямой эфир короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме из-за футбольного матча Мальта — Россия. Короткую программу покажут в записи.

«Обидно! На Первом канале вместо чемпионата мира по фигурному катанию покажут футбольный матч! Слов нет, одни эмоции. Как так?

Фигурное катание — один из самых ярких видов спорта! Сейчас мы как никогда близки к огромному количеству медалей! И это чемпионат мира, на минуточку! Как такое вообще можно проигнорировать?!

Обидно, очень обидно! Я так ждала. Придётся смотреть в интернете, что поделать», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!

Ирина Слуцкая: посмотрите, что я откопала. Это одна из моих самых любимых фотосессий
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