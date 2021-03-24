Слуцкая: Первый канал вместо ЧМ покажет футбольный матч. Слов нет, как так? Очень обидно

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала решение Первого канала отменить прямой эфир короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме из-за футбольного матча Мальта — Россия. Короткую программу покажут в записи.
«Обидно! На Первом канале вместо чемпионата мира по фигурному катанию покажут футбольный матч! Слов нет, одни эмоции. Как так?
Фигурное катание — один из самых ярких видов спорта! Сейчас мы как никогда близки к огромному количеству медалей! И это чемпионат мира, на минуточку! Как такое вообще можно проигнорировать?!
Обидно, очень обидно! Я так ждала. Придётся смотреть в интернете, что поделать», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой
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