Туктамышева рассказала, что важнее всего для спортсмена на ЧМ по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что самое важное, по её мнению, для спортсмена — физическая подготовка.

«Самое важное для спортсмена, мне кажется, — физическая подготовка, с которой он приехал на соревнования. И от этого уже складываются положительные эмоции вне льда, когда ты знаешь, что ты готов и у тебя спокойно, хорошо идут тренировки.

Я надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне и я так же уверенно откатаю. Посмотрим», — рассказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Сегодня, 24 марта, фигуристки представят короткую программу. Помимо Туктамышевой за сборную России выступают Анна Щербакова и Александра Трусова.

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