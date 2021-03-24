Инна Гончаренко: Кихира, Сакамото и Теннелл будут мешать нашим планам на чемпионате мира

Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от соревнований одиночниц на чемпионате мира в Стокгольме.

«Безусловно, Кихира, Сакамото и Теннелл вмешаются в борьбу за медали и будут мешать нашим планам. Это чемпионат мира, все готовились и подходят к нему в хорошей форме. Не списываю в борьбе за топ-3 и Лизу Туктамышеву, которая обладает тройным акселем. Победит же тот, кто будет чисто кататься на данный момент», — приводят слова Гончаренко «Известия».

Гончаренко также оценила шансы Михаила Коляды и Евгения Семененко вернуть максимальную квоту России в мужском одиночном катании.

«Считаю, что нет ничего недостижимого, но мальчикам нужно выдать прокаты жизни, чтобы собрать сумму мест не больше 13. Наконец-то собраться и сделать по максимуму то, что они в принципе постоянно делают на тренировках. Тут с какими-то компромиссами ничего не получится. От Миши и Жени нужен максимум», — сказала Гончаренко.