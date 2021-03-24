Ирина Роднина подвела итоги короткой программы фигуристок на чемпионате мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина подвела итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Лидерство захватила россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.
«Туктамышева — молодец! Честь ей и хвала. Но все наши надежды на Щербакову.
Хочется пожелать Трусовой, чтобы она умела держать себя в руках.
Цена элемента в короткой программе очень велика, каждая ошибка чревата потерей баллов. Конечно, можно многое забрать в произвольной программе, но ты сама себе усложняешь задачу.
Плющенко? С тобой может стоять любой тренер, но вопрос лишь в том, насколько ты сама готова. Ведь это спортсмен выходит на площадку, а не тренер», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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