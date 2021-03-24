Фигуристы Коляда и Семененко покажут короткие программы на ЧМ в третьей разминке

Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко покажут свои короткие программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) в третьей разминке. Дебютант соревнований 17-летний Семененко выйдет на лёд 12-м в 15:26 по московскому времени. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года Коляда получил 14-й стартовый номер и начнёт соревнования в 15:39. Отсутствие Коляды в группе сильнейших связано с тем, что фигурист пропускал сезон-2019/2020 из-за операции и последующей реабилитации.
Короткая программа в мужском одиночном катании начнётся в четверг, 25 марта, в 13:40 мск. Свои прокаты покажут 33 участника соревнований. 24 лучших фигуриста будут квалифицированы для исполнения произвольной программы.
Отметим, что в сильнейшую разминку, выступление которой начнётся в 17:45, вошли американцы Джейсон Браун и Нэйтан Чен, итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, японец Юдзуру Ханю и грузин Морис Квителашвили.
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