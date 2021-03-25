Елена Ильиных — возлюбленному: ты мой сумасшедший гений

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала фото с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным, и анонсировала новый проект.

«Невероятные ощущения… Мы летим на Аляску! Ой, что будет. Пока не хватает слов, чтобы описать своё состояние. Но задача поставлена.

Спасибо, Сергей Полунин, ты мой сумасшедший гений. P. S. А ещё у нас собралась очень крутая команда. Хоть нам и сказали забыть все ожидания. Аляска непредсказуема и всё может пойти не так, как мы запланировали… Но! Мы в предвкушении, в ожидании большого приключения, силы природы и, конечно, крутого production. С богом», — написала Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

16 января 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, которого назвали Миром.