«Серьги всё те же!» Елизавета Туктамышева прокомментировала свои фото 2011 и 2021 годов

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева перепостила в «сториз» своего «инстаграма» картинку, на которой она изображена в разные моменты карьеры. Первое фото сделано в 2011 году, второе — вчера, 24 марта, после проката короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Серьги всё те же!» — подписала она картинку.

Фото: https://www.instagram.com/stories/liza_tuktik/2536717584692993861/?hl=ru

За свой прокат в короткой программе на ЧМ Туктамышева получила от судей 78,86 балла – это третий результат. Идущей второй японке Рике Кихире Туктамышева уступает всего 0,22 балла, а лидирующей соотечественнице Анне Щербаковой – 2,14. Отметим, что именно Елизавета Туктамышева, безупречно исполнившая тройной аксель, получила лучшие баллы за технику среди всех фигуристок.