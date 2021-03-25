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Фигуристу Виртанену поставили ошибочную музыку на ЧМ в Стокгольме

Фигуристу Виртанену поставили ошибочную музыку на ЧМ в Стокгольме
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Финский фигурист Валттер Виртанен столкнулся на чемпионате мира с очередной ошибкой работников, отвечающих за музыкальное сопровождение программ. Старт его короткой программы вынужденно задержался.

Виртанен открывал соревнования в мужском одиночном катании. Встав в стартовую позу, финн вместо звуков своей короткой программы услышал совершенно другую музыку, что повлекло за собой заминку.
После установки правильного трека фигурист представил свою короткую программу и получил 60,27 балла.

Подобная ситуация уже происходила на этом чемпионате мира в Стокгольме. Героями эпизода стала российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Однако инцидент произошёл на тренировочном прокате.

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