Фигуристу Виртанену поставили ошибочную музыку на ЧМ в Стокгольме

Финский фигурист Валттер Виртанен столкнулся на чемпионате мира с очередной ошибкой работников, отвечающих за музыкальное сопровождение программ. Старт его короткой программы вынужденно задержался.

Виртанен открывал соревнования в мужском одиночном катании. Встав в стартовую позу, финн вместо звуков своей короткой программы услышал совершенно другую музыку, что повлекло за собой заминку.

После установки правильного трека фигурист представил свою короткую программу и получил 60,27 балла.

Подобная ситуация уже происходила на этом чемпионате мира в Стокгольме. Героями эпизода стала российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Однако инцидент произошёл на тренировочном прокате.