Фигуристу Виртанену поставили ошибочную музыку на ЧМ в Стокгольме
Финский фигурист Валттер Виртанен столкнулся на чемпионате мира с очередной ошибкой работников, отвечающих за музыкальное сопровождение программ. Старт его короткой программы вынужденно задержался.
Виртанен открывал соревнования в мужском одиночном катании. Встав в стартовую позу, финн вместо звуков своей короткой программы услышал совершенно другую музыку, что повлекло за собой заминку.
После установки правильного трека фигурист представил свою короткую программу и получил 60,27 балла.
Подобная ситуация уже происходила на этом чемпионате мира в Стокгольме. Героями эпизода стала российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Однако инцидент произошёл на тренировочном прокате.
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