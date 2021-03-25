Михаил Коляда опередил 17-летнего Семененко в короткой программе на ЧМ

Фигурист сборной России Михаил Коляда завершил выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. За прокат он заработал 93,52 балла, в том числе 49,38 балла за технику и 44,14 балла за компоненты. Такой результат позволил ему захватить лидерство.

Судьи отминусовали Коляде каскад из четверного и тройного тулупов, также фигурист чисто исполнил тройной аксель и тройной лутц.

Ранее в короткой программе выступил 17-летний россиянин Евгений Семененко. На момент публикации новости Коляда и Семененко занимают первые два места.

В сильнейшую разминку, выступление которой начнётся в 17:45, вошли американцы Джейсон Браун и Нэйтан Чен, итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, японец Юдзуру Ханю и грузин Морис Квителашвили.