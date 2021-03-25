Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Михаил Коляда опередил 17-летнего Семененко в короткой программе на ЧМ

Михаил Коляда опередил 17-летнего Семененко в короткой программе на ЧМ
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Фигурист сборной России Михаил Коляда завершил выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. За прокат он заработал 93,52 балла, в том числе 49,38 балла за технику и 44,14 балла за компоненты. Такой результат позволил ему захватить лидерство.

Судьи отминусовали Коляде каскад из четверного и тройного тулупов, также фигурист чисто исполнил тройной аксель и тройной лутц.

Ранее в короткой программе выступил 17-летний россиянин Евгений Семененко. На момент публикации новости Коляда и Семененко занимают первые два места.

В сильнейшую разминку, выступление которой начнётся в 17:45, вошли американцы Джейсон Браун и Нэйтан Чен, итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, японец Юдзуру Ханю и грузин Морис Квителашвили.

Битва за медали чемпионата мира по фигурному катанию! Россия претендует на золото!
Произвольная программа у спортивных пар в самом разгаре. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021