Татьяна Мишина: Семененко сделал то, что и должен был. В первый раз всегда поджимают

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступления российских фигуристов Евгения Семененко и Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). За прокат Коляда заработал 93,52 балла, а Семенко — 86.86. В настоящее время они занимают второе и пятое места соответственно. Выступления в короткой программе продолжаются.
«Женя сделал то, что и должен был. Для более высоких оценок нужно набираться опыта. Я и не ожидала, что Жене поставят много. В первый раз всегда поджимают (судьи).
У Миши была маленькая несущественная помарочка, плюс два балльчика он мог бы ещё подхватить. Но разминка в какой-то степени повлияла. Женя ведь дебютант, а Миша год не выступал. Но пока я рада», — приводит слова Мишиной «Р-Спорт».
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