Роднина: Чен — фаворит в борьбе за первое место у мужчин

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о фаворите в борьбе за первое место в соревнованиях мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). По её мнению, основным претендентом на первое место является американец Нэйтан Чен.
«Нэйтан Чен — мой фаворит в борьбе за первое место. Конечно, я могу ошибаться. Короткая программа — это всего лишь две минуты и, если мы сравниваем с произвольной, в ней не такой большой набор элементов. Мы не знаем, как этот перерыв сказался физически и психологически. Произвольная программа как раз всё покажет.
Мне кажется, Чен легче во всех отношениях. В первую очередь — психологически. Хотя Ханю — это явление, которое даже не хочется обсуждать. Такие спортсмены рождаются раз в 100 лет. Даже если он не занимает высоких мест, он всё равно остаётся в памяти. Он уже не просто прыгает или катается — он творит», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 25 марта 2021
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