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«Надеюсь, что тронул всех». Юдзуру Ханю — о победе в короткой программе на ЧМ-2021

«Надеюсь, что тронул всех». Юдзуру Ханю — о победе в короткой программе на ЧМ-2021
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Японский фигурист Юдзуру Ханю прокомментировал победу в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). За прокат Юдзюру получил от судей 106.98 балла, в том числе 59.02 балла за технику и 47.96 балла за компоненты.

«Мысленно я чувствую себя намного увереннее. Думаю, что смогу и дальше оттачивать свою программу. Надеюсь, что тронул всех своим выступлением и оставил приятное впечатление, которое каждый сохранит в своём сердце.

Отсутствие зрителей? Конечно, в какой-то степени было даже одиноко. Но такие сейчас времена. Надеюсь, что каждый, кто находился перед экранами телевизоров, получил удовольствие от увиденного», — сказал Ханю после выступления.

Второй результат по итогам короткой программы показал ещё один представитель Японии Юма Кагияма. Третье место занял американец Нэйтан Чен. Российский фигурист Михаил Коляда продемонстрировал четвёртый результат. Другой представитель России Евгений Семененко занимает десятое место.

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