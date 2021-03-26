Россияне одержали победу на ЧМ в соревнованиях спортивных пар впервые с 2013 года
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые с 2013 года одержали победу на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. В прошлый раз россиянам покорялось это достижение в 2013 году, когда на чемпионате мира в канадском городе Лондоне первое место заняли Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Отметим, что по сумме короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали 227.59 балла. Второе место, напомним, заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также представляющие Россию.
Ещё одна пара, представляющая Россию, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заняли четвёртое место.
Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар
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